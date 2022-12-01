Минюст РФ опубликовал единый список «иностранных агентов»
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Министерство юстиции России опубликовало единый реестр физических лиц и организаций, объявленных в стране «иностранными агентами».
Документ опубликован в формате PDF. Всего в нем на момент публикации 15 листов и 493 позиции. Как отмечает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это больше, чем актуальное число «иноагентов», поскольку ведомство внесло в объединенный реестр организации, которые были исключены из предыдущих.
В новом списке у всех «иностранных агентов» указаны дата и основание включения в реестр. У физических лиц также прописаны даты рождения, а у организаций — основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Список также содержит ссылки на интернет-ресурсы некоторых юридических лиц — «иноагентов», их адрес и имена участников таких организаций.
Кроме того, в списке есть возможность публиковать номер СНИЛС тех, кого объявили «иноагентами», но пока это поле не заполнили ни у одного включенного в реестр.
Единый реестр был опубликован в соответствии с новым законодательством об «иноагентах», вступившим в силу 1 декабря. В новый список объединили четыре предыдущих реестра: некоммерческих организаций, физических лиц, СМИ и незарегистрированных общественных объединений.