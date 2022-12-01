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Интерпол распространил « » в отношении дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, ранее считавшейся самой богатой женщиной Африки. Об этом сообщает Reuters.

Душ Сантуш на родине обвиняется в различных преступлениях, включая растрату, торговлю влиянием, отмывание денег и мошенничество. В частности, в 2020 году власти Анголы обвинили предпринимательницу и ее мужа в том, что они якобы перевели миллиард долларов бюджетных средств на счета компаний, в которых владели долями.

Душ Сантуш отрицает свою вину. Она называет уголовное преследование политически мотивированным.

Изабель душ Сантуш ранее считалась самой богатой женщиной Африки — Forbes в 2020 году оценивал ее состояние в 1,4 миллиарда долларов, в 2019 году — в 2,3 миллиарда. В 2021 году журнал убрал ее из списка миллиардеров по причине того, что ее средства были заморожены из-за многочисленных обвинений.

У Изабель душ Сантуш есть российское гражданство. Она родилась в Баку в 1973 году, ее мать родом из Пензы.

Жозе Эдуарду душ Сантуш, отец Изабель душ Сантуш, занимал пост президента Анголы с 1979 до 2017 года. Вскоре после отставки отца она покинула страну в связи с обвинениями в коррупции.

Кто такая Изабель душ Сантуш

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Кто такая Изабель душ Сантуш

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