Институт изучения войны: российские военные повторяют в Бахмуте те же ошибки, что в Северодонецке и Лисичанске

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Попытки РФ захватить Бахмут демонстрируют, что российские военные не извлекли никаких уроков из предыдущих кампаний, когда ценой больших потерь в Донбасе устанавливался контроль над целями ограниченного оперативного или стратегического значения. Об этом в своем ежедневном отчете пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Российские военные с конца мая постоянно расходуют силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута, но, отмечают эксперты, за полгода продвинулись в этом направлении лишь на несколько километров.

Такая схема действий очень напоминает предыдущие попытки РФ захватить Северодонецк и Лисичанск в Луганской области летом 2022 года, указывают аналитики ISW. Тогда ВСУ позволили российским войскам сосредоточить большие усилия на этих двух городах, имеющих ограниченное стратегическое значение, и сковали их там на несколько недель. В итоге войска РФ ценой больших потерь захватили эти города, выйдя на границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту, поскольку затем российское наступление в этом направлении по большей части зашло в тупик.

Такой же исход вероятен в Бахмуте: даже если войскам РФ удастся взять город, оперативных преимуществ это не даст, понесенные потери превышают эти выгоды, утверждается в отчете ISW.

В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.

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