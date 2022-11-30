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Умер бывший глава КНР Цзян Цзэминь

Источник: Синьхуа

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в Шанхае в возрасте 96 лет.

Как сообщает агентство «Синьхуа», причиной смерти стали лейкемия и полиорганная недостаточность.

Цзян Цзэминь занимал должность председателя КНР с 1993 по 2003 год.

Jason Lee / Reuters / Scanpix / LETA

В письме в адрес Коммунистической партии Китая говорится, что товарищ Цзян Цзэминь был выдающимся руководителем, пользующимся высоким авторитетом, признанным всей партией, всеми военными и китайским народом всех национальностей, великим марксистом, великим пролетарским революционером, государственным деятелем, военным стратегом и дипломатом, выдающимся лидером великого дела социализма с китайской спецификой (англ. яз.).

Синьхуа