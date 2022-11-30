На крупнейшей ТЭЦ Перми произошел пожар. Есть пострадавшие

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В Перми на ТЭЦ-9 в районе аэропорта днем 30 ноября произошел пожар, сообщает Properm.ru со ссылкой на краевое управление МЧС.

Пожар на ТЭЦ, расположенной на улице Промышленная, 103, начался незадолго до 13:00 по местному времени (11:00 мск), по данным телеграм-канала «112», во время сварочных работ. В МЧС сообщили, что загорелась кровля котло-турбинного цеха. Эвакуированы более 500 человек.

По данным Mash, пострадали трое человек. Двоих из них госпитализировали в ожоговое отделение, третьего пострадавшего реанимируют.

ТЭЦ-9 принадлежит энергетической компании «Т Плюс», это крупнейшая тепловая электростанция компании в Пермском крае.