В Нижнем Тагиле приговоренных к принудительным работам отправят на «Уралвагонзавод». Там производят танки и другую бронетехнику

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В Нижнем Тагиле осужденных, которым в качестве наказания назначены принудительные работы, отправят работать на «Уралвагонзавод». Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.

Осужденные будут работать операторами станков, сверловщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электро­сварщиками, слес­арями и машинистами кран­а. Всего на завод будут направлены 250 человек.

Осужденные будут получать зарплаты, из которых от 4% до 20% удержат в пользу государства. Во ФСИН подчеркнули, что на завод попадут только те осужденные, которые не допускали нарушений и «встали на путь исправления и желают поскорее выйти на свободу».

Из-за войны рабочие «Уралвагонзавода» в последние месяцы начали работать сверхурочно: им назначают дополнительные смены по выходным, а в будние дни их работа может длиться на четыре часа больше.

«Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех». Это один из крупнейших в России разработчиков и производителей бронетанковой техники, а также грузового подвижного состава.

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