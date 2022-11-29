Генпрокуратура РФ объявила «нежелательным» литовский аналитический центр Riddle

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Генпрокуратура России объявила «нежелательной» организацией литовский аналитический центр Riddle.

Как сообщает пресс-служба ведомства, деятельность Riddle «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

В сообщении не уточняется, какую именно деятельность организации сочли «угрозой».

Название Riddle использует одноименный онлайн-журнал, который занимается исследованием и анализом политических, экономических и социальных процессов, происходящих в России. Как отмечается на сайте издания, главные задачи центра — «предоставление читателям качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России».

Как отмечает «Интерфакс», в России сайт Riddle был заблокирован.

«Нежелательным» организациям запрещается вести деятельность на территории России под угрозой административного и уголовного наказания. Сотрудничество с такими организациями также повод для уголовного преследования.