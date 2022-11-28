Компания Boeing предложила Пентагону производить дешевые малогабаритные бомбы для Украины. Они могут поражать цели на расстоянии 150 километров

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Компания Boeing предложила Пентагону производить дешевые малогабаритные высокоточные бомбы наземного базирования (GLSDB) для Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на соответствующие закрытые документы.

Снаряд GLSDB состоит из ракетного двигателя M26 и бомбы малого диаметра GBU-39. Стоимость боеприпаса составляет всего 40 тысяч долларов, а двигатель M26 весьма распространен, что делает производство снаряда недорогим и легкодоступным.

Дальность полета GLSDB составляет около 150 километров — как отмечает Reuters, это позволит Украине поражать цели глубоко в российском тылу, которые ранее были вне досягаемости.

Первые такие бомбы могут быть поставлены Украине уже весной 2023 года. По словам источников Reuters в оружейной отрасли, GLSDB является лишь одним из нескольких вариантов по запуску в производство нового оружия для Украины.

По мере затягивания боевых действий Украина просит у Запада все большее количество оружия. При этом в США в последнее время выказываются опасения, что запасы вооружений на собственных складах из-за помощи Украине падают до опасно низкого уровня.

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