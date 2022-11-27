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Институт изучения войны: интенсивность боевых действий в Украине возрастет после похолодания в ближайшие недели

Источник: Institute for the Study of War

Общий темп боевых действий вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлился из-за неблагоприятных погодных условий, однако интенсивность боев может возрасти уже в первую неделю декабря и последующие недели. Об этом говорится в ежедневной сводке аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

По прогнозам метеорологов, в конце ноября — начале декабря на северо-востоке Украины ожидается похолодание. Это означает, что почва достаточно промерзнет для передвижения военной техники и личного состава.

В то же время эксперты ISW указывают, что не обладают точными сведениями, подтверждающими, что стороны конфликта готовятся к наступлению после изменения погодных условий.

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