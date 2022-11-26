Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

Ему было 64 года.

Причина смерти чиновника к моменту публикации новости названа не была.

Как отмечает «Зеркало», еще 25 ноября сайт МИДа сообщил о встрече Макея с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «потрясена» сообщениями о смерти Макея.

Макей возглавлял внешнеполитическое ведомство Беларуси с 2012 года. До того он работал помощником президента страны и главой президентской администрации.