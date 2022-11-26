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Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в соцсети появится разноцветная система галочек верификации (символов, которые подтверждают, что пользователь — тот, за кого себя выдает).

По словам бизнесмена, у людей останутся прежние синие галочки, у компаний появятся золотые галочки, а у правительственных органов — серые. Каждый аккаунт, как утверждается, будет проверен вручную.

Система, если верить Маску, заработает со 2 декабря.

После того, как Маск стал владельцем Twitter, соцсеть начала продавать синие галочки верификации при подписке на премиумную версию Twitter Blue — при этом, по сути, не верифицируя пользователей. Это привело к появлению большого количества пародийных аккаунтов и оттоку рекламодателей, пишет The Verge. После этого продажа галочек была прекращена.

Что происходит с твиттером

Многие сотрудники Twitter отказались работать с Илоном Маском — по слухам, на некоторых ключевых должностях теперь просто никого нет Пользователи соцсети паникуют из-за возможного закрытия, но миллиардер в «похороны» не верит

Что происходит с твиттером

Многие сотрудники Twitter отказались работать с Илоном Маском — по слухам, на некоторых ключевых должностях теперь просто никого нет Пользователи соцсети паникуют из-за возможного закрытия, но миллиардер в «похороны» не верит