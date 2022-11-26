Илон Маск заявил, что в твиттере появятся разноцветные галочки верификации — для людей, компаний и правительственных органов
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Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в соцсети появится разноцветная система галочек верификации (символов, которые подтверждают, что пользователь — тот, за кого себя выдает).
По словам бизнесмена, у людей останутся прежние синие галочки, у компаний появятся золотые галочки, а у правительственных органов — серые. Каждый аккаунт, как утверждается, будет проверен вручную.
Система, если верить Маску, заработает со 2 декабря.
После того, как Маск стал владельцем Twitter, соцсеть начала продавать синие галочки верификации при подписке на премиумную версию Twitter Blue — при этом, по сути, не верифицируя пользователей. Это привело к появлению большого количества пародийных аккаунтов и оттоку рекламодателей, пишет The Verge. После этого продажа галочек была прекращена.