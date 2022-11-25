Украинский Forbes: Россия потратила на войну четверть годовых доходов бюджета

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За девять месяцев, прошедших после начала вторжения в Украину, Россия потратила на войну 82 миллиарда долларов — четверть годовых доходов бюджета, подсчитали в украинском Forbes.

Эта оценка, отмечает издание, включат в себя только непосредственные расходы, которые необходимы для поддержки военных действий. Постоянные расходы на оборону и потери экономики РФ из-за войны и санкций не учитывались.

В 2021 году все бюджетные доходы России составляли в пересчете на доллары 340 миллиардов.

По оценкам украинского Forbes, осенью Россия тратила на войну не менее 10 миллиардов долларов в месяц — вдвое больше, чем на начальном этапе вторжения. Расходы, считает издание, резко увеличились после мобилизации — на военную службу призвали больше людей, следовательно выросли расходы на денежные выплаты участвующим в войне, затраты на экипировку и вооружение для них, а также на компенсации пострадавшим и семьям погибших.

Также значительная часть расходов на войну — более 14 миллиардов долларов, пишет украинский Forbes, пришлась на ракетные обстрелы. По приблизительным оценкам, за девять месяцев с момента вторжения по украинской территории было выпущено более четырех тысячи ракет, средняя стоимость каждой — около трех миллионов долларов. На артиллерийские снаряды потрачено, по расчетам издания, около 5,5 миллиарда долларов.

Потери техники, в первую очередь танков и самолетов, российской армии в украинском Forbes оценили в 20,8 миллиардов долларов.

Затраты на войну растут, а поступления в российский бюджет от продажи энергоносителей сокращаются, отмечает украинский Forbes, указывая, что в 2023 году российский бюджет может не справиться с такой нагрузкой.

Украинский Forbes для расчетов использовал данные Генштаба ВСУ о потерях техники и живой силы российской армии, а также о количестве выпущенных ракет и интенсивности артиллерийских обстрелов. В условиях войны оперативно проверить эти данные невозможно.

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