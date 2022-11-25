Учителей школ и преподавателей вузов вынуждают зарегистрироваться в качестве сторонников «Единой России»

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Представители власти в разных регионах России потребовали, чтобы сотрудники образовательных учреждений прошли регистрацию в качестве сторонников «Единой России».

Об этом говорится в письме, которое руководство одного из вузов в Ростовской области направило своим сотрудникам. Документ «Медузе» передал источник в образовательной сфере региона. Из письма следует, что партия «Единая Россия» «ищет неравнодушных людей, готовых поддержать свою страну и президента», а с предложением зарегистрироваться сторонником партии выступила администрация города, где расположен этот вуз.

В письме есть инструкция о том, как зарегистрироваться сторонником партии. Для этого сотрудникам вуза предлагают подать бумажное заявление или пройти регистрацию на платформе для членов и сторонников «Единой России». В документе упоминается, что регистрацию должны пройти в том числе и те, кто уже состоит в партии или является ее сторонником. К письму приложена форма, в которую руководители подразделений вуза должны вписать имена тех, кто прошел регистрацию.

Похожее письмо управление образования Славянского района Краснодарского края направило в районные образовательные учреждения, пишет Astra. В документе, скриншот которого приводит издание, говорится, что учителя по поручению местного отделения «Единой России» должны зарегистрироваться на сайте сторонников партии. К письму также прилагается инструкция, как пройти регистрацию на сайте.

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