Художница Юлия Цветкова уехала из России. Ее более двух лет преследовали из-за рисунков вульвы

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Художница , которую российские власти более двух лет преследовали за рисунки вульвы, уехала из России. Такое сообщение появилось в Анны Ходыревой, матери художницы.

«Почему уехали, думаю, очевидно. Юля — иноагент, с новым законом [о полном запрете „пропаганды“ ЛГБТ] легче умереть, чем жить в России. На Юлю открыто два новых уголовных дела, так что оставаться в России невозможно», — прокомментировала Ходырева отъезд дочери в интервью . Сама Ходырева находится во Франции.

Уголовное дело в отношении Цветковой возбудили в 2019 году. Основанием для дела стали публикации рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», который художница администрировала. Ее обвинили в распространении порнографии, прокуратура требовала приговорить Цветкову к трем годам колонии. В июле 2022 года Цветкову оправдали, 23 ноября Хабаровский краевой суд утвердил оправдательный приговор.

23 ноября в Марселе в пространстве Le Pangolin открылась выставка картин Юлии Цветковой и прошел круглый стол об истории искусства и цензуре изображения женских тел.

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