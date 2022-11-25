Футбольным болельщикам в Катаре разрешили проносить радужные флаги на матчи чемпионата мира

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ФИФА добилась отмены запрета на использование ЛГБТ-флагов и другой символики радужной расцветки во время матчей чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает The Independent.

По сведениям издания, футбольные федерации всех стран-участниц турнира получили через ФИФА гарантии властей Катара, что радужный флаг перестанут запрещать на стадионах со следующего раунда игр группового этапа.

The Guardian подтверждает эту информацию со ссылкой на футбольную федерацию Уэльса. 21 ноября у болельщиков из Уэльса, пришедших на первый матч своей сборной в группе В против команды США, перед входом на стадион охрана конфисковала радужные шапки и другую ЛГБТ-символику. Федерация Уэльса осудила действия властей Катара и инициировала срочные переговоры с организаторами чемпионата мира.

В итоге, пишет газета, ФИФА заверила федерацию Уэльса, что болельщики в радужной одежде и с ЛГБТ-флагами будут допущены на пятничный матч против Ирана и что эта политика будет применяться на всех площадках чемпионата мира.

Случай с болельщиками Уэльса — далеко не единичный скандал из-за радужной символики на ЧМ-2022 в Катаре, власти которого преследуют ЛГБТ-людей. 23 ноября футболисты сборной Германии перед матчем с Японией закрыли рты руками во время фотографирования — так они выразили протест против запрета ФИФА носить капитанам сборных радужные повязки с надписью One Love, символизирующие поддержку равенства и инклюзивности.