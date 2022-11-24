Житель Крымска открыл стрельбу в медицинском центре и на улице города. Убиты три человека, стрелявший покончил с собой

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Житель Крымска открыл стрельбу в помещении одного из медицинских центров, а затем вышел на улицу и начал стрелять по прохожим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Смертельные ранения получили двое сотрудников медицинского центра и один из прохожих. Еще один человек, оказавшийся около медицинского центра в момент стрельбы, ранен. Открывший огонь — мужчина 1956 года рождения — покончил с собой. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы преступления, сообщили представители управления МВД по региону.

Телеграм-каналы, в том числе 112 и Mash, пишут, что стрельбу открыл Владимир Жиров, который проиграл суд бывшей супруге Галине. После приговора он начал преследовать женщину и угрожать ей. По данным телеграм-канала, женщина забежала в торговый центр и попросила о помощи, но ее бывший муж открыл огонь. Затем он поехал к сыну и покончил с собой возле его дома.