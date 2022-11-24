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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ракетные удары, нанесенные российскими войсками по Украине 23 ноября, заявил, что они были направлены на цели, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу», сообщает «Интерфакс».

«Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. Этому уделяется особое внимание», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, беспокоятся ли в Кремле о том, как российские военные удары по объектам критической инфраструктуры отражаются на жизни простых украинцев, которые остаются без тепла, света и воды.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что «руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания местного населения».

23 ноября российские войска нанесли массированные удары по Украине, в результате которых почти на всей территории страны была прервана подача электричества и, как следствие, нарушено водоснабжение и теплоснабжение. Погибли как минимум 10 мирных жителей, в том числе новорожденный ребенок в родильном отделении больницы в Вольнянске (Запорожской области).