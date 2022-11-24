Сестра лидера Ким Чен Ына публично назвала власти Южной Кореи «идиотами»

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Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя главы ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Е Чжон назвала «идиотами» власти Южной Кореи. Расшифровку ее официального заявления опубликовал ЦТАК.

Причиной столь резких высказываний Ким Е Чжон стали призывы Сеула ввести новые санкции против КНДР. «Если они думают, что смогут выбраться из сложившейся опасной ситуации с помощью санкций, то они, должно быть, идиоты, которые не понимают, как жить в мире и комфорте», — сказала сестра Ким Чен Ына.

Ким Е Чжон также выразила недоумение, почему жители Южной Кореи «остаются равнодушными к своему режиму, при котором [президент] Юн Сок Ель и его идиоты продолжают создавать опасную ситуацию».

Власти Южной Кореи уже подвергли критике заявления Ким Е Чжон за «вульгарные выражения» и назвали ее поведение «очень неблаговидным».

Обстановка на Корейском полуострове в последние недели заметно обострилась из-за того, что Пхеньян возобновил масштабные испытания баллистических ракет. По данным «Ренхап», только за ноябрь КНДР осуществила не менее 30 запусков.

В связи с пусками в октябре Южная Корея впервые за пять лет ввела односторонние санкции против высокопоставленных чиновников и организаций из КНДР.

США и Южная Корея также пытаются добиться новых санкций против КНДР на уровне Совбеза ООН. Эти попытки блокируются Россией и Китаем.

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