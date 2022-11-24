Объем валютных вкладов россиян достиг минимума за 10 лет

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Объем средств на валютных счетах и депозитах жителей РФ опустился до минимума за десять лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

По состоянию на 1 ноября валютные вклады россиян в долларовом выражении составляли 59,7 миллиарда долларов. Это на 37,9% меньше, чем было в начале года.

Максимальными темпами размеры валютных счетов уменьшались сразу после начала войны — в марте (минус 8,7 миллиарда) и в апреле (минус 9,9 миллиарда).

Центробанк после начала войны ограничил возможность снятия средств с валютных вкладов — получить наличную валюту с них можно теперь только в размере до 10 тысяч долларов, остальное при обналичивании принудительно конвертируется в рубли.

Некоторые банки с лета ввели абонентскую плату за обслуживание счетов в долларах и евро.