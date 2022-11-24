ФСБ объявила, что убила в Воронеже троих «украинских диверсантов». Как выяснила The Moscow Times, двое из них оказались игроками в страйкбол и «S.T.A.L.K.E.R.»

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Сотрудники ФСБ России застрелили в Воронеже троих человек, которых подозревали в подготовке диверсии на военных и энергетических объектах региона, сообщила 23 ноября пресс-служба ФСБ. Как выяснило издание The Moscow Times, что двое из троих убитых играли в страйкбол, а также в ролевые игры по видеоигре «S.T.A.L.K.E.R.», разработкой которой занимается украинская компания GSC Game World.

В ФСБ утверждали, что диверсию якобы готовили «члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии». Подозреваемых — «главаря и двух его сообщников» — убили при попытке задержания на окраине Воронежа. В спецслужбе заявили, что подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, после чего по ним открыли ответный огонь.

Журналисты The Moscow Times пообщались с представителями страйкбольного сообщества Воронежа и выяснили, что один из убитых — местный житель Владимир Котовский, а второго знали по псевдониму Сталкер Фосген. Один из собеседников издания рассказал, что Котовский — «обычный технарь, работяга», который был сторонником Алексея Навального, а «Фосген был анархистом, бунтарем и поддерживал Украину».

Журналисты издания установили, что на видеозаписи, распространенной ФСБ после убийства троих подозреваемых, находится человек в одежде, которую раньше носил Сталкер Фосген. Само помещение, показанное на видео, соответствует комнате, в которой Фосген фотографировал страйкбольную винтовку для объявления о продаже.

Как отмечает The Moscow Times, в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» в сюжете об операции ФСБ в Воронеже показали знамя с эмблемой в виде головы зеленого волка в профиль и надписью «Воля» — эмблему группировки «Свобода» из игры «S.T.A.L.K.E.R.». В сюжете «России-1» знамя назвали «флагом ультраправой националистической партии „Воля“».