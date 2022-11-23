В США родились близнецы из эмбрионов, замороженных 30 лет назад

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31 октября 2022 года в больнице штата Теннесси родились близнецы из эмбрионов, которые находились в глубокой заморозке 30 лет, сообщает «Би-би-си». Детей назвали Лидия и Тимоти.

Эмбрионы хранились в жидком азоте при температуре минус 128 градусов с 22 апреля 1992 года, пока не были разморожены и подсажены будущей матери Рэйчел Риджуэй в 2022 году.

Эмбрионы были созданы в лабораторных условиях для женатой пары. До 2007 года они хранились в лаборатории на западном побережье США, затем пара решила отдать их в Национальный центр донорских эмбрионов.

«Мне было всего пять лет, когда бог даровал жизнь Лидии и Тимоти, и с тех пор он поддерживал в них эту жизнь. Так что в некотором смысле они — наши старшие дети, хотя и самые маленькие», — сказал CNN Филип Риджуэй, приемный отец близнецов.

30 лет — самый большой срок, в течение которого хранились замороженные эмбрионы, впоследствии успешно подсаженные матери. В 2020 году в США родилась Молли Гибсон — из эмбриона, пролежавшего в заморозке 27 лет. Ее старшая сестра Эмма родилась в 2017 году из эмбриона, который находился в заморозке 24 года.

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