В России стали чаще совершать преступления с использованием оружия. В Курской области, граничащей с Украиной, число таких преступлений выросло на 675%

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

С января по октябрь 2022 года в России было зафиксировано на 29,7% больше преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные МВД.

Абсолютным лидером по росту числа преступлений с использованием оружия является Курская область, где в 2022 году было совершено на 675% больше таких преступлений, чем в 2021 году. Второе и третье место занимают Белгородская область и Москва — 213% и 203%.

Курская и Белгородская области граничат с Украиной.

Как отмечает РБК, одновременно в России на 7,3% уменьшилось число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Случаев хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств стало больше на 12,6%.

В России на 21,5% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами.

При этом общее число зарегистрированных преступлений в стране уменьшилось на 1,7% в сравнении с предыдущим годом.

Подкаст «Что случилось» — о влиянии войн на уровень преступности

Все эпизоды Как войны связаны с преступностью? Правда, что уровень жестокости в России повышается из-за того, что она воюет? 00:00 31:25