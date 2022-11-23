В штате Вирджиния произошла стрельба в магазине Walmart. Есть погибшие

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В магазине Walmart в городе Чесапик, штат Вирджиния произошла стрельба, сообщает со ссылкой на местную полицию СNN.

Офицеры полиции приехали в магазин около 22:12 по местному времени (06:12 мск). Внутри Walmart они обнаружили несколько раненых и погибших, но точное число жертв пока не сообщается. Представитель полиции заявил журналистам, что их «меньше десяти».

Человек, открывший стрельбу, предположительно, мертв, считают в полиции. Власти города также сообщили о смерти стрелка. При этом в полиции отметили, что не открывали огонь.

Офицеры продолжают осмотр помещений внутри торгового центра. Местных жителей попросили не приближаться к месту происшествия.