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Папа римский Франциск сравнил войну России против Украины с 1930-х годов.

Выступая перед многотысячной аудиторией на площади Святого Петра в Ватикане, Франциск предложил «особое размышление об ужасных страданиях дорогого и измученного украинского народа», пишет The Wall Street Journal.

«В эту субботу (26 ноября) отмечается годовщина ужасного геноцида, Голодомора, истребления [людей] голодом 1932-1933 годов, который был искусственно вызван Сталиным. Давайте помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за всех украинцев, детей, женщин, стариков, которые сегодня страдают как мученики от агрессии», — сказал папа римский (цитата по Reuters).

WSJ пишет, что папа римский Франциск выступил с самым резким на сегодняшний день осуждением российского вторжения в Украину. Он часто выражал сожаление по поводу страданий украинцев, но, как правило, избегал прямых обвинений в адрес России и не раз высказывал предположение, что агрессию спровоцировал Запад.

Власти Украины считают Голодомор геноцидом украинского народа. Власти России с такой оценкой не согласны и говорят, что во время голода помимо этнических украинцев массово погибали представители и других народов.

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