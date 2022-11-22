«Важные истории»: наемнику ЧВК Вагнера, осужденному за двойное убийство, вручили орден Мужества

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Заключенный колонии строгого режима № 6 Марий Эл Константин Киселев, которого завербовали в на войну в Украине, получил орден Мужества, сообщают .

Как рассказала жена Киселева его сокамерникам, ее муж получил орден и должность командира за то, что он единственный из подразделения выжил во время артиллерийского обстрела. Она утверждает, что орден Киселеву вручил лично основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Также супруга Киселева поделилась видео, предположительно записанное мужем на войне. В нем он рассказывает, что вернулся с передовой: «Жив, не ранен, ничего. Один из пятнадцати остался. Ниче. С богом помазаны. Скажи, что я прямо с передка, вот там разрывы взрываются».

В сентябре 2017 года Константина Киселева приговорили к 9,5 годам колонии по статьям об убийстве и причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, он в гостях набросился на человека за то, что ему не сразу открыли дверь. Затем он избил палкой и ранил ножом хозяйку, которая пыталась вступиться за приятеля. От полученных травм она скончалась. Позже Киселев также «непреднамеренно» задушил находившуюся в гостях свидетельницу.

О вербовке в ИК-6 в Марий Эл стало известно после публикации видео, на котором Евгений Пригожин агитирует заключенных идти на войну.

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«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка

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«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка