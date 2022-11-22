Суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову по уголовному делу, которое возбудили из-за рисунков вульвы
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Хабаровский краевой суд отклонил жалобу прокуратуры и утвердил оправдательный приговор, вынесенный в отношении художницы Юлии Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии. Об этом мать художницы Анна Ходырева сообщила в телеграм-канале «Я/Мы Юлия Цветкова».
Уголовное дело в отношении Цветковой возбудили в 2019 году из-за публикации рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», который она администрировала.
Обвинение требовало приговорить художницу к трем годам колонии, но в середине июля 2022 года суд оправдал ее. После этого прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор.
Цветкова не признавала вину в распространении порнографии: она говорила, что с помощью своих рисунков пыталась снять табу с женской физиологии.