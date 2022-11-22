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В Кремле считают неуместными сравнения президента России Владимира Путина и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На ежедневном пресс-брифинге Пескову задали вопрос, как он относится к сравнению войны в Украине с Карибским кризисом, а Путина с Хрущевым. Вот что сказал пресс-секретарь президента:

Путин — это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать.

Карибский кризис произошел в 1962 году, когда СССР разместил ядерное оружие на Кубе в ответ на размещение американских ракет в Турции. Считается, что тогда США и СССР были как никогда близки к ядерной войне. Кризис удалось урегулировать путем переговоров. Советский Союз вывел ракетные установки с Кубы, а США — из Турции.

В последние месяцы страны Запада выражают опасения, что Россия может применить ядерное оружие в Украине. Владимир Путин, с одной стороны, прямо заявлял, что Москва не намерена этого делать, с другой — подчеркивал, что Россия может применить «все имеющиеся средства» для защиты территорий, которые считает своими (в том числе территории аннексированных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

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