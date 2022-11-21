Сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова приговорили к трем с половиной годам по делу о мошенничестве

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Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, признав его виновным в . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Дело против Астахова было возбуждено в феврале 2021 года. Следствие считает, что Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым помогли руководителю ООО «Омега» Евгению Разгоняеву получить кредит в «Нижневолжском коммерческом банке», а затем похитили полученные средства, выведя их на другие счета, пишет «Взгляд-инфо».

По данным ТАСС, по делу проходят 14 человек, а общий ущерб оценивается в 75 миллионов рублей, который Астахов должен будет возместить.

В сентябре 2022 года завершилось расследование дела в отношении «Нижневолжского коммерческого банка». Руководителей и сотрудников банка обвинили в том, что они заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность, либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои кредитные обязательства.

Арбитражный суд Саратовской области арестовал имущество бывшего председателя правления «Нижневолжского коммерческого банка» Владимира Кравцева стоимостью в 4,7 миллиарда рублей.