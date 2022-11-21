При пожаре на складе на Комсомольской площади в центре Москвы погибли семь человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Число погибших в результате пожара на складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи человек, сообщает РИА Новости.

Пожар в двухэтажном кирпичном складском здании, расположенном по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18, произошел днем 20 ноября.

Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось только к полуночи. К утру 21 ноября пожарные, работающие на разборе завалов, обнаружили тела семи погибших.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве назвали причинами возгорания «ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности».