Участники конференции ООН договорились платить развивающимся странам за ущерб, нанесенный климату

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Участники — конференции ООН об изменении климата — договорились создать фонд, который будет возмещать развивающимся странам потери и ущерб от неблагоприятных последствий изменения климата.

Переговоры о климате на COP27, проходившие в Египте, были близки к провалу в последний день, 18 ноября, но после того, как конференцию продлили еще на день, стороны заключили «историческое соглашение о выплатах за ущерб, нанесенный климату», пишет Bloomberg. Соглашение заключили утром 20 ноября.

Фонд создали, чтобы помочь уязвимым странам справиться со штормами, наводнениями и «другими бедствиями, вызванными историческими выбросами углерода развитыми странами», отмечает Reuters.

Как пишет Associated Press, первоначально фонд станут формировать из взносов развитых стран, а также взносов частных лиц, общественных организаций и международных финансовых институтов.

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