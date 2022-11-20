На Камчатке начал извергаться самый высокий вулкан в Евразии

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Вулкан Ключевская сопка на Камчатке начал извергаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Извержение в вершинном кратере Ключевского началось после землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего у восточного побережья Камчатки в ночь на 20 ноября.

«Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой», — сообщил директор Института вулканологии Алексей Озеров. Он допустил, что извержение будет усиливаться.

В институте добавили, что вулкан Шивелуч на Камчатке также стал чрезвычайно активным: за последние сутки он дважды выбросил пепел — на 5000 и на 4600 метров. Ночью купол вулкана светится почти на всей поверхности, со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов, что наблюдается «перед мощным пароксизмальным извержением», сказал Алексей Озеров.

Ключевская сопка — действующий стратовулкан. Считается самым высоким из действующих вулканов в Евразии. Ближайшие населенные пункты находятся в 45 километрах от него. Последнее вершинное извержение вулкана началось в октябре 2020 года и продлилось до 8 февраля 2021 года.