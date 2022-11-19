В поселке Тымовское на Сахалине второй раз за сутки произошел взрыв газа в жилом доме

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В поселке Тымовское на Сахалине в жилом доме взорвался газ, сообщает «Интерфакс». Это уже второй такой инцидент за последние сутки.

В результате взрыва в двухэтажном деревянном доме возник пожар на площади 400 квадратных метров, людей эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

Днем 19 ноября в Тымовском произошел взрыв газа в пятиэтажном панельном доме. В результате инцидента оказался полностью разрушен один из подъездов. Девять человек, в том числе четверо детей, погибли.

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