Илон Маск запустил в твиттере голосование о необходимости возвращения в соцсеть Дональда Трампа

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Новый владелец Twitter Илон Маск предложил пользователям соцсети решить, нужно ли возвращать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Соответствующий опрос Маск разместил в своем аккаунте.

На момент написания этой заметки в опросе приняли участие 6,6 миллиона пользователей. 54% из них поддержали возвращение Трампа.

Опрос будет продолжаться сутки, голосовать пользователи Twitter смогут примерно до полвторого ночи 20 ноября по Москве.

Аккаунт Трампа в Twitter был пожизненно заблокирован в январе 2021 года, после того как сторонники президента взяли штурмом здание Конгресса. По версии администрации соцсети, Трамп в своих сообщения потворствовал погромщикам. Аккаунты президента также заблокировали и .

Маск в мае 2022 года, когда его сделка о покупке Twitter еще не была завершена, говорил, что готов вернуть аккаунт Трампа. «Я думаю, что это ошибка, потому что это оттолкнуло большую часть страны и в конечном итоге не привело к тому, что Дональд Трамп лишился права голоса», — говорил он о блокировке бывшего президента в соцсети.

Сам Трамп в апреле 2022 года подчеркивал, что в любом случае не собирается возвращаться в Twitter.

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