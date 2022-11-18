Власти Катара запретили продажу пива на стадионах во время ЧМ-2022. За два дня до старта турнира

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На стадионах во время игр чемпионата мира по футболу в Катаре не будет продаваться пиво. Об этом говорится в сообщении ФИФА.

Продажа пива была предусмотрена контрактом между ФИФА и холдингом AB InBev, владельцем бренда Budweiser (в России известен как Bud). Стоимость контракта оценивалась в 75 миллионов долларов.

В официальном заявлении ФИФА не сообщается, почему было принято такое решение. По данным СМИ, организация пошла на это под давлением властей Катара.

Запрет не будет касаться фан-зон и других официальных мероприятий для болельщиков. На самих стадионах будет продаваться безалкогольный Budweiser.

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября.

В России продажа пива на спортивных соревнованиях также запрещена, однако на время проведения ЧМ-2018 эта норма была отменена, и пиво на стадионах и в фан-зонах продавалось.