Путин впервые с начала войны лично присутствовал на заседании Совбеза. Обсуждалась гражданская оборона

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Президент РФ провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как отмечает РИА Новости, Владимир Путин лично присутствовал на заседании «впервые за долгое время».

Как обращает внимание «Агентство», в предыдущий раз очное заседание Совбеза с участием президента РФ проходило 21 февраля — тогда обсуждалось признание независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Это подтверждает и информация на сайте Кремля, согласно которой с конца февраля все заседания Совбеза Путин проводил по видеосвязи.

На заседании Совбеза 18 ноября обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны, с докладом выступил глава МЧС Александр Куренков.

Открывая совещание, сообщает «Интерфакс»., президент подчеркнул, что этот вопрос обсуждается в плановом порядке.

Владимир Путин после начала пандемии коронавируса резко ограничил контакты. Сообщалось, что все, с кем президент РФ общался лично, должны были перед этим пройти карантин. Несмотря на то, что большинство коронавирусных ограничений в России были сняты, Путин по-прежнему проводил совещания в основном в формате видеосвязи.

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