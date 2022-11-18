«Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Роналду из-за интервью, в котором он критиковал клуб. Вероятно, португалец больше никогда не сыграет за «МЮ»

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Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» назначил адвокатов, чтобы подать в суд на своего игрока Криштиану Роналду из-за резких заявлений, сделанных им в недавнем интервью, пишет The Guardian.

Как отмечает The Athletic, клуб намерен применить юридические санкции в отношении игрока, так как считает, что своими высказываниями Роналду нарушил условия контракта. «МЮ» не намерен платить португальцу оставшиеся 16 миллионов долларов.

В официальном заявлении «Манчестер Юнайтед» лишь отметил, что «предпринял соответствующие шаги», не уточнив их сути, и подчеркнул, что дальнейших комментариев пока не будет.

Подача иска означает, что Роналду, который сейчас находится на пути в Катар на чемпионат мира по футболу, практически наверняка больше никогда не будет играть за «Манчестер Юнайтед». Как пишет The Guardian, ему сказали не возвращаться на тренировочную базу клуба после мирового первенства.

Большое интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану было опубликовано 16 ноября. В нем футболист, в частности, подверг резкой критике руководство «МЮ» и внутренние процессы в клубе, заявив, что уровень организации там серьезно отстает от «Реала» и «Ювентуса», где он играл ранее.

Интервью Роналду вызвало большой скандал в околофутбольном мире, поскольку в современном футболе такие резкие заявления публично делать не принято.