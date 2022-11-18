Бывшего украинского посла в Германии, назвавшего Шольца «обиженной ливерной колбасой», назначили замглавы МИДа

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Бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назначен на пост заместителя министра иностранных дел Украины, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Мельник был украинским послом в Германии с 2014 года. С началом войны дипломат начал публично критиковать власти ФРГ за недостаточную, по его мнению, помощь Украине.

Кроме того, он привлек к себе внимание рядом резонансных заявлений; в частности, он использовал в отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца немецкую идиому про «обиженную ливерную колбасу» и заявил, что «нет никаких доказательств того, что „бандеровцы“ убили сотни тысяч евреев».

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский освободил Мельника от должности, объяснив это «обычной ротацией послов». СМИ писали, что дипломат в ближайшее время может получить работу в МИД в Киеве.

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