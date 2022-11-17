В Карелии учительница заставила семиклассника сидеть на уроке спиной к доске из-за того, что он пришел в школу в худи с флагом США
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В лицее № 1 города Костомукша в Карелии учительница заставила семиклассника целый урок сидеть спиной к ней из-за того, что он был одет в худи в цветах американского флага. Об этом отец мальчика Алексей Куликов рассказал «Медиазоне».
По словам Куликова, на худи были нашиты цифры «62» из звездно-полосатой ткани; семья купила его в Финляндии «задолго до спецоперации».
Только начался урок, она [учительница] зашла в класс, увидела эту кофту — и у нее, как говорится в пословице, как бык на красную тряпку. Она его [сына] подняла, сказала: «Иди в конец класса, сядь спиной ко мне, и чтобы я этот флаг не видела весь урок».
По словам Куликова, учительница ранее рассказывала детям, что «в свое время учила [нынешнего президента Украины Владимира] Зеленского [в Кривом Роге]», что он бестолочь».
Директор школы подтвердила факт инцидента, а также то, что учительница приехала из Кривого Рога несколько лет назад. Директор отметила, что учительница «очень болезненно воспринимает, что американцы вот это все [войну в Украине] затеяли», но признала, что та «повела себя некорректно» и выразила надежду, что она принесет извинения.