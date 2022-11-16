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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ракета, упавшая в Польше вблизи украинской границы, не была запущена ВСУ.

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, он получил доклады от командования ВСУ и воздушных сил и «не может им не доверять».

Он также заявил, что Украина «должна участвовать в расследовании» инцидента.

Страны Запада, поддерживающие Украину в войне с Россией, склоняются к мнению, что упавшая в Польше ракета была украинской. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал инцидент как «несчастный случай» и предположил, что, скорее всего, это была ракета советского производства, которую могли использовать украинские ПВО. Президент США Джо Байден назвал «маловероятным» то, что ракета была запущена с территории России.

Минобороны РФ заявило, что российские специалисты по фото с места падения ракеты определили, что это была С-300 украинских военных.

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