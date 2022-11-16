В Шереметьево, Домодедово и Внуково ввели максимальный уровень безопасности из-за «прямых угроз» аэропортам

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В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября ввели третий, максимальный уровень безопасности, который вводят из-за прямых угроз аэропортам. Первой об этом сообщила газета «Известия». В Ространснадзоре подтвердили это «Интерфаксу».

Третий уровень безопасности, согласно постановлению правительства РФ, вводят, когда существует « … совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса».

Советник главы Ространснадзора Владимир Черток сообщил, что повышенный уровень безопасности в основном вводят из-за «каких-то дополнительных угроз, возникающих для безопасности полетов». Такой режим, по его словам, может действовать 15 суток и может быть продлен. Представитель Ространснадзора отметил, что «для пассажиров это ничего не значит»: им необходимо приходить в аэропорты «немножко раньше», за три часа до вылета.

В пресс-службе Домодедово сообщили агентству «Москва», что после введения повышенного уровня в аэропорту «реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности. Во Внуково сказали, что «досмотровые мероприятия проводятся в усиленном режиме», а в работе с пассажирами ничего не изменилось.

В аэропорту Пулково в Петербурге, как утверждает источник газеты «Известия», также действует максимальный уровень безопасности, и его планируют продлить после 24 ноября. Безопасность аэропорта усилили после того, как 28 октября 33-летний мужчина на машине Opel Astra пробил ограждение аэропорта и через зону транспортной безопасности выехал к стоянке самолета.