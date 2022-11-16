«Команда против пыток» открыла филиал в Санкт-Петербурге — и объявила сбор средств на свою работу
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Правозащитная организация «Команда против пыток» (ранее называлась «Комитет против пыток») объявила об открытии своего филиала в Санкт-Петербурге. Руководить отделением будет юрист Юлия Федотова, в прошлом адвокат политика и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Активисты объявили сбор средств на поддержку своей деятельности и открытие офиса в Петербурге. Это можно сделать на сайте организации, оформив пожертвование в рублях или криптовалюте, а также приобретая NFT-арт с изображением 50-рублевых купюр, выполненных современными художниками.
В настоящее время у «Команды» действуют филиалы в Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пятигорске и Краснодаре.