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Правозащитная организация (ранее называлась «Комитет против пыток») объявила об открытии своего филиала в Санкт-Петербурге. Руководить отделением будет юрист Юлия Федотова, в прошлом адвокат политика и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Активисты объявили сбор средств на поддержку своей деятельности и открытие офиса в Петербурге. Это можно сделать на сайте организации, оформив пожертвование в рублях или криптовалюте, а также приобретая -арт с изображением 50-рублевых купюр, выполненных современными художниками.

В настоящее время у «Команды» действуют филиалы в Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пятигорске и Краснодаре.

Чем занимаются правозащитники

Чем занимается «Комитет по предотвращению пыток» Андрей Козенко — об организации, на которую постоянно нападают в Чечне

Чем занимаются правозащитники

Чем занимается «Комитет по предотвращению пыток» Андрей Козенко — об организации, на которую постоянно нападают в Чечне