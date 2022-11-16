Бывшему режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому сократили срок с 14 до шести с половиной лет. Статью обвинения сменили с сексуализированного насилия над ребенком на развратные действия

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Мосгорсуд смягчил меру наказания, назначенную бывшему режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому по делу о сексуализированном насилии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, срок лишения свободы сократили с 14 лет до шести с половиной лет в связи с тем, что суд переквалифицировал статью обвинения.

Первоначально Белостоцкого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет, — в развратных действиях в отношении подростка, которому больше 12, но меньше 14 лет. Белостоцкий будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в прокуратуре говорили, что режиссер совершил преступление в ноябре 2018 года в отношении знакомого мальчика.

Илья Белостоцкий — режиссер, сценарист, продюсер. Член Гильдии кинорежиссеров России с 2004 года. В 2017 году выступил одним из режиссеров фильма «Ералаш в кино».