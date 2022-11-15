Перейти к материалам

Стоимость проезда в метро Москвы по «Тройке» вырастет до 50 рублей

Источник: РИА Новости

Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте «Тройка» со 2 января 2023 года вырастет на четыре рубля и составит 50 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития Москвы.

Стоимость проезда по тарифу «90 минут» вырастет с 69 до 75 рублей, разовая поездка по «Единому» подорожает с 61 до 62 рублей, две поездки — со 122 до 124 рублей.

В пресс-службе департамента отметили, что максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет более чем в три раза — до 10 тысяч рублей. 