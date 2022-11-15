РАН предложила присвоить звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю

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Глава Российской академии наук Геннадий Красников предложил президенту РФ Владимиру Путину присвоить звание «Город воинской славы» аннексированным Мариуполю и Мелитополю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания двум „российским“ городам — Мелитополю и Мариуполю», — сказал Красников на заседании оргкомитета «Победа».

Он также отметил, что академия наук провела историческую экспертизу и считает, что есть все основания «поддержать инициативу жителей» этих городов о присвоении им почетного звания.

Путин заявил, что заявки Мариуполя и Мелитополя на получение звания «Город воинской славы» подчеркивают «общность нашей исторической памяти, единство исторического пространства».

Звание «Город воинской славы» присвоено 45 городам. Последними в этом список в 2015 году были включены Старая Русса, Гатчина, Петрозаводск, Грозный и Феодосия.

В ноябре 2022 года парламент самопровозглашенной ДНР обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой присвоить почетное звание Мариуполю.

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