Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Украине

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Британский анонимный художник Бэнкси подтвердил, что сделал семь граффити в разных местах Украины, в том числе Киеве, Ирпене и Бородянке, пишет The Art Newspaper.

11 ноября художник опубликовал в фото мурала с изображением гимнастки на разрушенном доме в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области. Это была первая известная работа Бэнкси с начала войны в Украине.

Вскоре в Киеве и близлежащих городах обнаружили еще несколько граффити, похожих на стрит-арт Бэнкси. Среди них — ребенок, побеждающий в спаринге мужчину в форме для восточных единоборств (Бородянка), еще одна гимнастка (Ирпень), а также дети, качающиеся на противотанковом еже (Майдан Незалежности в Киеве).

Помимо этих работ, пишет издание, Бэнкси подтвердил авторство еще других граффити: женщины в халате с огнетушителем и в противогазе на доме в Гостомеле, принимающего ванну бородатого мужчины на доме в поселке Горенка, а также бронированного грузовика с ядерной боеголовкой в форме пениса на доме в центре Киева.