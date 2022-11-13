На авиашоу в Техасе столкнулись два самолета времен Второй мировой войны

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В Техасе во время авиашоу, приуроченного к , столкнулись в воздухе два самолета времен Второй мировой войны.

Подтверждена гибель по меньшей мере двоих летчиков, сообщает BBC News со ссылкой на профсоюз пилотов.

Столкнувшиеся самолеты — это бомбардировщик Boeing B-17 «Летающая крепость» и истребитель Bell P-63 Kingcobra. Как пишет Associated Press со ссылкой на организаторов шоу, на борту «Летающей крепости» могли быть до пяти человек; экипаж истребителя состоит из одного человека.

Информации о пострадавших среди людей на земле нет.

Что могло стать причиной столкновения, не сообщается. Как отмечает Associated Press, на авиашоу Wings Over Dallas самолеты нередко летают близко друг к другу, имитируя атаки или бомбардировки, а также выполняют фигуры высшего пилотажа.

Это видео запечатлело происшествие, повлекшее гибель людей Показать