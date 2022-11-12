Россия запретила проходить через Керченский пролив судам, загруженным за пределами РФ

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Россия запретила проход в Азовское море по Керченскому проливу судам, загруженным за пределами российской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации РФ, проход судов, загруженных за пределами территории РФ, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», — говорится в заявлении турецкого ведомства.

После взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты были возложены на Федеральную службу безопасности.

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