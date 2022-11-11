Одна из крупнейших криптовалютных бирж FTX объявила о банкротстве. Ее глава Сэм Банкман-Фрид ушел в отставку

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Криптовалютная биржа FTX инициировала процедуру банкротства в соответствии с законодательством США. Об этом сообщается в твиттере FTX.

Согласно сообщению, FTX Trading Ltd., фонд Alameda Research и еще более сотни аффилированных с ними компаний начали добровольное разбирательство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Решение об этом было принято, чтобы начать «упорядоченный процесс оценки и монетизации активов в интересах всех заинтересованных лиц».

FTX также объявила, что CEO Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост. Его место занял Джон Рэй III.

Как отмечает Bloomberg, глава 11 Кодекса США о банкротстве позволит компании продолжить работу, пока она разрабатывает план погашения долга перед кредиторами.

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Одна из крупнейших в мире криптобирж FTX столкнулась с кризисом в начале ноября, после расследования на сайте CoinDesk, где сообщалось о неплатежеспособности FTX. Цены на собственный токен критобиржи FTT рухнули, а клиенты FTX поспешили вывести свои активы.

На фоне кризиса FTX обратилась за помощью к крупнейшей криптобирже Binance. Та сначала хотела поддержать клиентов FTX и обеспечить компанию ликвидностью, но после проверки отказалась от покупки бывшего конкурента.

Как сообщал Bloomberg, комиссии по ценным бумагам и торговле товарными фьючерсами США проверяют, как FTX управляла средствами своих клиентов.

В апреле 2022 года журнал Forbes назвал основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида вторым самым богатым человеком мира, который заработал состояние на криптовалютах. К моменту кризиса криптобиржи его состояние оценивалось в 15,6 миллиарда долларов. По подсчетам Bloomberg, после краха FTX бизнесмен потерял 94% своего состояния.

На фоне скандала с FTX курс биткоина упал до минимума за последние два года. Так, 8 ноября после объявления Binance о покупке FTX цена криптовалюты рухнула с 20,6 тысячи до 17,58 тысячи долларов. 11 ноября курс биткоина снизился до 16,8 тысячи доллара.