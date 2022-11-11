Голикова предложила Минздраву запретить делать аборты подросткам старше 15 лет без разрешения родителей

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Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву РФ проработать вопрос «целесообразности» запрета на проведение абортов подросткам 15-18 лет без согласия родителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова также поручила до 1 февраля 2023 года Минздраву «проработать» другие вопросы, связанные с абортами:

о возможности госпитализировать женщин, планирующих аборт, и женщин, сохраняющих беременность, в разные палаты;

обновить клинические рекомендации по искусственному прерыванию беременности, в частности дополнить их информацией для пациентов о негативных последствиях аборта;

утвердить порядок поведения психологического консультирования женщин, которые думают о прерывании беременности, а также изменить названия листа информированного согласия на «лист сохранения беременности» вместо «лист прерывания беременности».

Кроме того, Росздравнадзору поручено принять меры в отношении медицинских организаций, нарушивших законодательство при проведении абортов.

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетние старше 15 лет могут самостоятельно принимать решение о медицинском вмешательстве, в том числе давать согласие на аборт.

Что нужно знать об абортах

Аборт ведет к бесплодию и раку? Насколько опасна эта операция? А если запретить аборты, рождаемость правда увеличится? «Медуза» отвечает на вопросы читателей об искусственном прерывании беременности

Что нужно знать об абортах

Аборт ведет к бесплодию и раку? Насколько опасна эта операция? А если запретить аборты, рождаемость правда увеличится? «Медуза» отвечает на вопросы читателей об искусственном прерывании беременности