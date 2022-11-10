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Октябрьский районный суд Томска приговорил местного жителя к трем годам по делу об использовании программы, скрывающей пользователя и его трафик.

Пресс-служба суда сообщила о приговоре 3 ноября. Спустя неделю одними из первых на него обратили внимание авторы сайта для IT-специалистов Habr.

Полное имя жителя Томска, которому вынесли приговор, не сообщается. Из сообщения управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу известно, что подсудимому 31 год. В рамках приговора ему запретили выезжать из Томска и менять место жительства.

Суд признал жителя Томска виновным по части 1 статьи 273 УК РФ (использование вредоносной компьютерной программы). По версии следствия, подсудимый скачал из интернета, установил и использовал эту программу на своем компьютере в 2018-2020 годах.

Прокуратура утверждает, что программа предназначена для «нейтрализации средств защиты компьютерной информации». В заметке суда ее описывают как «вредоносную компьютерную программу, выражающуюся в невозможности однозначной идентификации пользователя сети „Интернет“ и его сетевой активности, в том числе провайдером… для нейтрализации средств защиты компьютерной информации провайдеров, направленных на однозначную идентификацию пользователя».

Как предположили одни авторы Habr, речь может идти об использовании одного из VPN-сервисов, но в сообщениях суда и прокуратуры напрямую об этом не говорится. Другие пользователи обнаружили копию решения суда, где обстоятельства дела совпадают с описанными в пресс-релизе. В решении говорится, что подсудимый Георгий Белоус использовал «вредоносную программу» Vipole. Это защищенный мессенджер.

Подсудимый, говорится в заметке суда, признал вину «в совершении преступлений» и «раскаялся в содеянном». На момент публикации пресс-релиза приговор в силу еще не вступил. Неизвестно, был ли он обжалован.

Поправка. Изначально мы неверно сообщили, что приговор суда мог быть связан с использованием VPN-сервиса. Редакция «Медузы» приносит свои извинения читателям.

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VPN-сервисы стали популярны среди россиян в том числе для обхода блокировок Роскомнадзора. В 2021 году ведомство начало массово блокировать сами сервисы. В марте 2022 года глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что в России ограничили доступ к 20 популярным VPN-сервисам.

Как сообщала Sota, в июле в российских СМИ и соцсетях развернули кампанию по запугиванию пользователей VPN-сервисов. Авторы таких публикаций называли VPN «проблемой 2022 года» и бездоказательно утверждали, что из-за работы сервисов происходят утечки данных. В августе в метро Москвы заметили плакат, где VPN-сервисы сравнивают с карманниками.

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